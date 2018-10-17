Денис Афиногенов: «У СКИФа хорошая боевая команда, усилились опытными игроками»

Уфимская «Агидель», уступив в первой домашней встрече чемпионата ЖХЛ нижегородскому СКИФу 2:3, затем разгромила соперниц 7:0 и добилась победы в третьем матче 3:1.

Старший тренер женской команды «Агидель» Денис Афиногенов подвел итог этим встречам:



— Три боевые игры, у СКИФа хорошая боевая команда, они усилились опытными игроками. У них сплав опыта и молодежи, поэтому игры получились интересные, напряженные.

В первом матче мы проиграли, хотя у нас были моменты, но мы их не использовали. Всегда, когда создаешь много моментов и не реализуешь их, это расслабляет.

Во второй игре выиграли 7:0, но это был счет не по игре, у них тоже были шансы, а нас выручала Аня Пругова.

В третьей встрече после дня отдыха соперники уже хорошо изучили друг друга. Было тяжело играть, все друг друга изучили, начали играть аккуратно, как мы, так и они. Мы уже знали, какие у них игроки опасные, говорили об этом девчонкам на собрании, на установке перед матчем. Хорошо, что они поняли и делали то, что им сказали. Опять же вратарь нам помог сегодня. Жалко, что чуть-чуть не дотянула Аня до очередного «сухаря», но ничего страшного, будем работать. Спасибо девчонкам, все старались и бились до конца, — сказал наставник.