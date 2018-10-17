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Матч «Уфа» — «Рубин» отработает Роман Галимов

08:36, 17.10.2018
Матч «Уфа» — «Рубин» отработает Роман Галимов
Фото: vk.com/ufafc

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура Российской Премьер-лиги.

Поединок 20 октября «Уфа» – «Рубин» будет судить следующая бригада: главный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

Роман Галимов в качестве главного арбитра семь раз обслуживал матчи «Уфы». С его участием «горожане» выиграли в двух поединках, в одном сыграли вничью и четыре раза проиграли.

На 20 октября «Уфа» находится на предпоследнем 15 месте.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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