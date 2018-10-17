В YouTube сообщили об устранении сбоя в работе сервиса

Команда видеохостинга YouTube сообщила об устранении неполадок в работе сервиса.

We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6

— Team YouTube (@TeamYouTube) 17 октября 2018 г.

«Мы вернулись! Спасибо за ваше терпение. Если вы продолжаете испытывать проблемы, пожалуйста, сообщите нам об этом», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, что неполадки были замечены пользователями примерно в 04.00 мск. 44% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, у 37% не работает сайт YouTube, еще 17% не могут войти в свои аккаунты.

Проблемы в работе сервиса наблюдались по всему миру, в том числе в России, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии, Австралии, Мексике, США и других странах.