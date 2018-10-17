В работе Youtube по всему миру произошел сбой

В работе видеохостинга YouTube по всему миру произошел сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки были замечены пользователями примерно в 04:00 мск. 44% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, у 37% не работает сайт YouTube, еще 17% не могут войти в свои аккаунты.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии, Австралии, Мексике, США и других странах.

«Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые могут возникнуть и будут держать вас в курсе.», — говорится в официальном Twitter Youtube.

Напомним, что предыдущий сбой в работе YouTube наблюдался в начале сентября.