В работе YouTube произошел сбой

Пользователи YouTube со всего мира сообщили о сбое в работе видеохостинга.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 16.00 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с работой сайта YouTube (60%), а также невозможность проигрыша видеороликов (28%) и входа в аккаунт (12%).

Проблемы в работе сервиса наблюдались в России, Испании, Италии, Великобритании, Японии, Германии, Бразилии, Мексике, США и т.д. На данный момент сбой устранен.

Напомним, что предыдущий сбой в Youtube произошел 18 июня.