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В работе YouTube произошел сбой

16:49, 04.09.2018
В работе YouTube произошел сбой
Фото: pixabay.com

Пользователи YouTube со всего мира сообщили о сбое в работе видеохостинга.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 16.00 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с работой сайта YouTube (60%), а также невозможность проигрыша видеороликов (28%) и входа в аккаунт (12%).

Проблемы в работе сервиса наблюдались в России, Испании, Италии, Великобритании, Японии, Германии, Бразилии, Мексике, США и т.д. На данный момент сбой устранен.

Напомним, что предыдущий сбой в Youtube произошел 18 июня.

Технологии
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