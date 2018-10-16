Председателю Самарской губернской думы разрешат работать «по совместительству»

Председателю Самарской губернской думы разрешат работать не только на постоянной основе, но и на освобожденной, периодически совмещая спикерство с деятельностью по основному месту работы.

Соответствующие поправки комитет по законодательству областного парламента рассмотрел и предложил принять их сразу в двух чтениях сегодня, 16 октября.

«Для нашей думы это впервые, однако в других субъектах федерации подобная практика существует. Главное — чтобы человек, работающий председателем, смог полноценно обеспечить деятельность законодательного собрания», — цитирует Волга-ньюс председателя комитета по законодательству Юрия Шевцова.

В каких конкретно случаях спикер сможет работать «по совместительству» депутаты будут решать голосованием.



Как пишет АНО «Издательство «Парк Гагарина», поправки в областной закон о губернской думе появились, когда областной парламент собрался избрать нового председателя. При этом накануне «Единая Россия» назвала партийным кандидатом в спикеры Геннадия Котельникова, который по совместительству является ректором Самарского медуниверситета.