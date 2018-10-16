Пилот из США погиб при крушении Су-27 на Украине
На Украине потерпел крушение истребитель Су-27. На борту находились украинский пилот и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США.
Оба они погибли, сообщает «Медуза» со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Украины. Вскоре ведомство без объяснения причин убрало информацию о национальности погибших, но опровержений не последовало.
Такое же сообщение сначала опубликовала, а потом удалила военная прокуратура Украины.
Отмечается, что судно упало в районе села Уланив «в ходе выполнения учебно-боевого полета».Происшествия
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