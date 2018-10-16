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Минниханов встретился с премьер-министром Туниса

19:37, 16.10.2018
Минниханов встретился с премьер-министром Туниса
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом.

Фото со встречи президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 16 Окт 2018 в 9:12 PDT

Напомним, президент РТ находится с рабочим визитом в Тунисе. Ранее он встретился с министром торговли Туниса Омаром Бехи, вместе с которым открыл бизнес форум «Татарстан — Тунис».

Минниханов уже успел посетить виллу барона Эрланже «Сияющая звезда».

ОбществоВласть Татарстан
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