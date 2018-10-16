Минниханов встретился с премьер-министром Туниса
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом.
Фото со встречи президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 16 Окт 2018 в 9:12 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, президент РТ находится с рабочим визитом в Тунисе. Ранее он встретился с министром торговли Туниса Омаром Бехи, вместе с которым открыл бизнес форум «Татарстан — Тунис».
Минниханов уже успел посетить виллу барона Эрланже «Сияющая звезда».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым