Крупнейший мировой ретейлер Walmart ухудшил прогноз прибыли на 2019 финансовый год

Крупнейшая в мире компания розничной торговли Walmart Inc. ухудшила прогноз прибыли на текущий финансовый год, включив в него расходы, связанные с приобретением индийской Flipkart.

В то же время прогнозы ретейлера на следующий фингод оказались лучше ожиданий рынка. Прогноз чистой прибыли на 2019 фингод понижен до $2,65—2,8 в расчете на акцию с ожидавшихся ранее $2,9—3,05 на акцию, прогноз скорректированной прибыли — до $4,65—4,8 на акцию по сравнению с ожидавшимися ранее $4,9—5,05 на акцию.

Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $4,82 на акцию, сообщает «Финмаркет».

Ранее ценные бумаги российского ретейлера «Магнит» на биржах потеряли в цене около 10%. Причиной стал выход отчета ретейлера за III квартал по МСФО, где сообщалось, что чистая прибыль «Магнита» по МСФО упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей.