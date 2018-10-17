Хватит это терпеть: лечим позвоночник и суставы по льготной цене

Фото: пресс-служба МЦ "Доктор ОСТ"

Новые технологии в медицинском центре «Доктор ОСТ» в Казани быстро избавляют от боли в спине и суставах без операции и лекарств даже самых тяжелых пациентов.

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Патологии опорно-двигательного аппарата — бедствие современного общества. Болезни позвоночника и суставов вызывают боль и даже могут привести к инвалидности. До сих пор при таких грозных заболеваниях, как межпозвонковая протрузия, грыжа, артрит или артроз, врачи могли предложить лишь сложнейшие операции. Но скальпель хирурга не устраняет причину болезни, а потому рецидив патологии после операции — случай совсем не редкий.

Сегодня стало реальным устранять в корне саму причину развития болезни. На такие инновационные технологии сделали ставку врачи Центра лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ» в Казани. Здесь собраны передовые медицинские разработки со всего мира. Авторские подходы и схемы лечения опорно-двигательного аппарата в МЦ «Доктор ОСТ» не имеют аналогов. Их эффективность превышает 92%*.

Здесь даже самый острый болевой приступ после травмы, в период обострения артрозов, артритов, при мышечных спазмах и воспалениях снимают мгновенно при помощи лазера сверхвысокой мощности.

Роботизированные системы DRX устраняют саму причину патологий позвоночника и возвращают смещенные позвонки на место. При этом маленькая грыжа может уйти совсем, а большая — значительно сократиться в размере. Это хорошо видно на снимках МРТ.

PRP-терапия — инъекции на основе собственной крови пациента, которые пробуждают интенсивный рост здоровых клеток. Разрушенные ткани сустава восполняются. Пациент возвращается к жизни без боли и ограничений в движении.

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