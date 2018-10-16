В Саратове троллейбус врезался в четыре автомобиля
Троллейбус врезался в четыре легковых автомобиля в Саратове. При ДТП пострадала девочка-подросток.
В пресс-службе городской ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в 8.30 по московскому времени возле дома №141 по улице Чернышевского.
«Произошло столкновение троллейбуса и автомобилей Nissan, Renault, Chevrolet Niva и «Лада-Приора», в результате пострадала 17-летняя пассажирка одного из автомобилей», — сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, 43-летний водитель троллейбуса не справился с управлением.
По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, передает «РИА Новости».
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