В Саратове троллейбус врезался в четыре автомобиля

Троллейбус врезался в четыре легковых автомобиля в Саратове. При ДТП пострадала девочка-подросток.

В пресс-службе городской ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в 8.30 по московскому времени возле дома №141 по улице Чернышевского.



«Произошло столкновение троллейбуса и автомобилей Nissan, Renault, Chevrolet Niva и «Лада-Приора», в результате пострадала 17-летняя пассажирка одного из автомобилей», — сообщили в пресс-службе.



По предварительным данным, 43-летний водитель троллейбуса не справился с управлением.



По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, передает «РИА Новости».



Ранее водитель автобуса в центре Казани протаранил легковой автомобиль Audi и врезался в ограждение.

