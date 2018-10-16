В Казани пострадавшего от взрыва предпринимателя выписали из больницы

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани из Республиканской офтальмологической больницы был выписан переживший покушение на свою жизнь Михаил Скоблионок, глава еврейской общины и известный в Татарстане предприниматель.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ, операция госпитализированному после взрыва пациенту прошла успешно, однако ему предстоит повторный визит в клинику.

Напомним, накануне в офисе ЗАО «ТАКПО» прогремел взрыв — устройство сработало в момент открытия некой посылки. Пострадали Скоблионок и его помощница, последняя от госпитализации отказалась. У предпринимателя медики зафиксировали ожоги лица и множественные повреждения роговицы.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. Основной версией в Следкоме республики называют коммерческую деятельность пострадавшего.