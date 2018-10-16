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Недвижимость

В «Баскет-холле» выставили на продажу помещение за 40 млн рублей

11:40, 16.10.2018
В «Баскет-холле» выставили на продажу помещение за 40 млн рублей
Фото: скриншот google.ru

В казанском «Баскет-холле» выставлено на продажу помещение свободного назначения за 39,8 млн рублей.

Помещение, расположенное в центре Казани на улице Спартаковская,1, площадью 394 кв. м является свободным по назначению. В настоящее время объект имеет долгосрочного арендатора. Срок аренды составляет 5 лет, говорится в сообщении продавца на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Напомним, что в феврале этого года за ту же цену в «Баскет-холле» продавалось помещение ресторана «Премьер». В настоящее время там находится кафе «Домашняя столовая».

Недвижимость Татарстан
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