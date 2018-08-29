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Татарстанцы сообщили о сбое при регистрации на сайте госуслуг

12:49, 29.08.2018
Татарстанцы сообщили о сбое при регистрации на сайте госуслуг
Фото: pixabay.com

У жителей Татарстана уже третью неделю не получается пройти регистрацию на портале госуслуг.

В Минсвязи РТ отметили, что это происходит по всей России. «В последнее время наблюдаются сбои в работе ЕСИА, эта система предназначена для получения ряда электронных услуг. Таким образом возникают проблемы в пенсионных отделениях либо в МФЦ», — цитирует представителя ведомства «ГТРК Татарстан».

Ранее стало известно, что как минимум 1,5 млн паспортов россиян могут ошибочно считаться недействительными в базе данных Единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС) «Российский паспорт» из-за технического сбоя. В связи с этой проблемой россияне не могли зайти на портал госуслуг.

Технологии Татарстан
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