В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска

В Башкирии неизвестные обстреляли из мелкокалиберного оружия автобус с магнитогорскими хоккеистами.

Инцидент произошел после матча чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Игра закончилась со счетом 9:1 в пользу гостей. Автобус подвергся нападению неподалеку от дворца спорта «Ирандык». Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе магнитогорской Федерации хоккея, это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.

В результате на основании общего решения правления лиги было принято отстранить все команды из города Сибай от участия в чемпионате ФХМ до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров.