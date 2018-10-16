В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска
В Башкирии неизвестные обстреляли из мелкокалиберного оружия автобус с магнитогорскими хоккеистами.
Инцидент произошел после матча чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Игра закончилась со счетом 9:1 в пользу гостей. Автобус подвергся нападению неподалеку от дворца спорта «Ирандык». Пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе магнитогорской Федерации хоккея, это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.
В результате на основании общего решения правления лиги было принято отстранить все команды из города Сибай от участия в чемпионате ФХМ до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее в Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров.Происшествия Башкортостан
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