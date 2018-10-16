На улице Уральской в Перми полностью открыто движение для транспорта

В Перми подрядчик завершил работы по укладке асфальта на нечетной стороне улице Уральской и открыл движение для транспорта в обоих направлениях.

Капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки начался 1 июля этого года. Специалисты проложили коллектор ливневой канализации, выполнили работы по устройству сети дождевой канализации, сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Трамвайное движение здесь открылось 1 сентября. После чего был уложен нижний слой асфальтового покрытия. В настоящее время подрядчик ведет работы по обустройству тротуаров, парковочных карманов, укладке трамвайных плит.

В мэрии сообщают, что в связи с открытием движения транспорта на улице Уральской в направлении микрорайона Висим возобновятся автобусные маршруты №18, 32, 34, 36 и 77.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми дорогу в аэропорт выпрямят за 290 млн рублей.



