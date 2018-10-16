Умер соучредитель Microsoft Пол Аллен

Соучредитель компании Microsoft Пол Аллен скончался во вторник в возрасте 65 лет.



«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего создателя Пола Аллена», — передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию Аллена Vulcan Inc.

Отмечается, что Аллен скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой.

Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.

