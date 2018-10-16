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Сегодня в Татарстане потеплеет до +14

04:33, 16.10.2018
Сегодня в Татарстане потеплеет до +14
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 16 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков.

В отдельных районах республики будет туман. Ветер западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +2°С до +7°C, в западных районах до +4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +9°С до +14°С.

В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до +13°С.

Общество Татарстан
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