В Татарстане стартовал кинобатл «Казань — Уфа»

В Дрожжановском районе Татарстана прошла премьера проекта «Кинобаттл: Казань — Уфа». С 1 октября по 27 декабря в Татарстане пройдет показ уфимской программы, а в Башкирии — казанской.

В рамках проекта в новом кинозале Районного дома культуры Дрожжановском районе показали четыре фильма-участника баттла — «Дикарь» (Фарзана Утарбаева), «Три письма» (Руслан Юлтаев), «Пилорама» (Айнур Аскаров), «Два соседа» (Тансулпан Буракаева), сообщила в Facebook руководитель дирекции казанского форума «Время кино» Альбина Нафигова.

Всего запланировано более 50 сеансов в каждом регионе и более 30 площадок на территории двух республик. По итогам проекта 27 декабря, накануне Международного дня кино, определится победитель проекта.

Напомним, ознакомиться с программой кинопоказов и проголосовать за понравившуюся работу можно на сайте «Реального времени».