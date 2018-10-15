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В работе башкирского сайта ProUfu.ru произошел сбой

18:44, 15.10.2018 1
В работе башкирского сайта ProUfu.ru произошел сбой
Фото: скриншот

В работе башкирского сайта ProUfu.ru произошел сбой. Страница издания не открывается. Вместо этого выходит окно 403 ошибки «Нет разрешения на доступ к этому серверу».

Главный редактор издания Рамиль Рахматов заявил на своей странице в Facebook, что сайт отключен из-за DDoS-атаки. Подробности по поводу происшествия он не сообщил.

Напомним, ранее издание Chelny-biz.ru подверглось мощнейшей DDoS-атаке. На сервер издания с сегодняшнего утра начали приходить запросы одновременно с большого числа компьютеров. Среди них есть IP-адреса из Индонезии, Китая, Ирана и других зарубежных государств.

ТехнологииIT Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:59
    это интересное издание. иногда читаю. удачи им
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