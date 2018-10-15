Росавтодор завершил длившееся пять лет строительство моста через реку Большой Цивиль в Чувашии

Росавтодор завершил строительство моста через реку Большой Цивиль в Чувашии на трассе М7. Работы обошлись в 773 млн рублей и велись с 2013 года.

На месте старого моста возвели новый трехпролетный переход, а также устроили еще две полосы для движения с повышением технической категории участка до первой. Предполагается, что это обеспечит требуемую пропускную способность — 22 тыс. автомобилей в сутки, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мост планировалось закончить еще в 2016 году. Однако тогда возникли проблемы с подрядчиком «Волгомостом» и договор был расторгнут. После чего компания наняла нового — «Волго-Вятскуправтодор».

Напомним, что компания «Волгомост» была подрядчиком на строительстве многих объектов в Казани, в том числе моста «Миллениум». Ее банкротство началось после того, как президент РФ Владимир Путин отчитал строителей крымских дорог.