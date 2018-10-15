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Из Казани запустят новый авиарейс в Киргизию

16:55, 15.10.2018
Из Казани запустят новый авиарейс в Киргизию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из Казани 29 октября запускается новый авиарейс в киргизский Ош. Рейсы будут выполняться по понедельникам туда и по воскресеньям обратно.

Длительность перелета составляет чуть более трех часов. Перелеты будут выполняться авиакомпанией «Уральские авиалинии», сообщает мэрия Казани

Кроме того, с 28 октября меняется график полетов из Казани в Душанбе. Рейсы будут выполняться по понедельникам: из Казани — в 00.40, из Душанбе — в 07.15. Полеты будут осуществляться на Airbus A320.

Напомним, АО «Авиакомпания АЛРОСА» с 30 октября начнет летать из Казани напрямую в Санкт-Петербург и Москву. Полеты будут выполняться на Boeing 737.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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