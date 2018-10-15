В Самарской области утонул подводный охотник

На реке Сок в селе Малая Царевщина в Самарской области утонул 38-летний подводный охотник. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Инцидент произошел 12 октября. Установлено, что мужчина вместе с женой отправился на ночную рыбалку. В процессе охоты ласты мужчины запутались в веревке от садка, который он взял с собой. Пострадавший не смог освободиться от нее и утонул.

Тело погибшего было обнаружено в 150 метрах от берега на глубине четырех метров. Спасатели потратили на поиски рыбака около пяти часов, после чего передали его в полицию.

Напомним, в Казани в купальный сезон утонули 9 человек, в том числе один ребенок.