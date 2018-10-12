ЦБ отозвал лицензию у ПИР Банка
Банк России с 12 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Банк промышленно-инвестиционных расчетов «ПИР Банк» (Москва).
Соответствующее решение принято из-за неисполнения банком федеральных законов и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма», говорится в сообщении регулятора.
Ранее Центробанк России отозвал лицензию у волгоградского АО «АКБ «КОР».ЭкономикаБанки
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