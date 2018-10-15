В России упростили получение кредитов для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

«В целях повышения доступности льготного кредитования для субъектов МСП максимальная сумма кредита, выдаваемого субъекту МСП на инвестиционные цели по льготной ставке, снижена с 1 млрд рублей до 400 млн рублей. При этом максимальный размер суммарного объема кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику на эти цели, не меняется и составляет 1 млрд рублей. Таким образом, банки предоставят кредиты большему количеству субъектов МСП», — говорится в документе.



Кроме того, устанавливается квота для микропредприятий — не менее 10% от общей суммы кредитов, предусмотренных всеми кредитными договорами, заключенными конкретным банком в рамках Программы льготного кредитования.

Ранее депутаты Казгордумы обсудили на заседании реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе на 2017—2019 годы.



В частности, Булат Кутдусов предложил расширить программу льготного кредитования и дать возможность ее участникам претендовать на получение кредита более чем на 10 млн рублей.