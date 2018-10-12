В Казгордуме обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Депутаты Казгордумы обсудили на заседании реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе на 2017—2019 годы.

В частности, Булат Кутдусов предложил расширить программу льготного кредитования и дать возможность ее участникам претендовать на получение кредита более чем на 10 млн рублей.

Также депутаты обсудили вопросы поручительства за кредитные обязательства организаций со стороны города, предоставление налоговых льгот промышленным и индустриальным паркам, а также организацию встреч представителей малого и среднего бизнеса по районам, сообщается на сайте мэрии Казани.



Председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев по итогам обсуждения отметил важность и необходимость поддержки предпринимательства и призвал усилить работу в этом направлении.



Ранее Мминистерство экономики Татарстана предложило ввести в регионе налоговые каникулы для новых предприятий малого и среднего бизнеса. Президент РТ Рустам Минниханов эту идею поддержал. Сроки введения налоговых каникул и их условия пока неизвестны.