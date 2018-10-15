Автосалоны и рынки занялись незаконным обналичиванием денег — ЦБ

Компании и предприниматели начали использовать для обналичивания денег автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.

Соответствующее письмо Центробанк разослал в начале октября по банкам, пишут «Ведомости».

Схема работает так: наличные, полученные в оплату товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам — заказчикам наличных денег». Заказчики, в свою очередь, оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные.

Ранее сообщалось, что прокуратура РТ направила в Советский районный суд Казани уголовное дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых окажутся шесть человек

По версии следствия, в 2014—2016 года фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Компании из РТ перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 фирм-однодневок. В дальнейшем средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах Татарстана и Марий Эл.