В Татарстане направили в суд дело о незаконном обналичивании миллиарда рублей

Прокуратура РТ направила в Советский районный суд Казани уголовное дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых окажутся шесть человек



По версии следствия, в 2014—2016 года фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Компании из РТ перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 фирм-однодневок. В дальнейшем средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах Татарстана и Марий Эл. Общая сумма обналиченных средств составила более 1 млрд рублей.

За каждую банковскую операцию злоумышленники получали вознаграждение в размере 3,5%. Незаконный доход составил более 37 млн рублей.

В ходе следствия изъято свыше 2,4 млн рублей, 1 641 долларов США, 1 585 евро, 20 дирхам. Кроме того были арестованы автомобили обвиняемых и расчетные счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская группа «обнальщиков» вывела за границу полмиллиарда рублей.