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Андрей Филягин отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии

18:14, 02.10.2018

Член «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.

Второй тур выборов главы республики должен состояться 7 октября. Соперником Филягина должен был стать коммунист Валентин Коновалов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя избирательного штаба Филягина.

Ранее эксперт рассказывал, как пройдет второй тур в трех субъектах РФ — Хакассии, Хабаровском крае и Владимирской области. Подробно — в материале «Реального времени».

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