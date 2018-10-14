В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы

В Перми состоялся спортивный фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка».

Мероприятие проходило на стадионе «Локомотив» в воскресенье днем, 14 октября. Как рассказали организаторы, спортивная акция собрала больше 1,5 тысяч человек. На дистанции шести километров победителями оказалось Ирина Орлова и Сергей Сыстеров, первыми маршрут в три километра преодолели Виктория Лядова и Александр Шардаков.

На финише всех спортсменов ждала полевая кухня и «Посикунчик-пати» с горячим чаем и йогуртом.

Напомним, министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин призвал жителей региона заниматься скандинавской ходьбой.