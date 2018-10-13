Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в истории победу в официальном матче
Сборная Гибралтара по футболу выиграла команду Армении в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре забил Джозеф Чиполина, реализовавший пенальти на 50-й минуте.
Как отмечает RT, для сборной Гибралтара эта победа стала первой в истории команды в официальных матчах. Ранее сборная страны проиграла все 22 матча, пропустив в них в сумме 107 мячей.
Напомним, что ранее сборная России сыграла вничью с командой Швеции во втором матче группового этапа Лиги наций УЕФА.СпортФутбол
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