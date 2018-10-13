Скрипаль в 2017 году ездил в Швейцарию для информирования спецслужб — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль менее чем за год до отравления ездил в Швейцарию для информирования местных спецслужб.

Летом 2017 года Скрипаль провел неделю в этой стране, где беседовал с федеральными разведывательными службами, пишет The Telegraph со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана о Скрипале.

При этом экс-полковник ГРУ не назвал Урбану цели своих контактов со швейцарскими спецслужбами. Издание предполагает, что Скрипаль мог беседовать о российской кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам в кибератаках. В обвинительном заключении сказано, что их целью были Всемирное антидопинговое агентство, Антидопинговое агентство США, Спортивный арбитражный суд и Международная федерация футбола.