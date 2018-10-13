Володин не исключил выход России из Совета Европы

Спикер Государственный думы Вячеслав Володин в программе Сергея Брилева «Вести в субботу» на канале «Россия 1» не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы (СЕ).



По словам Володина, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет реализовывать принципы демократии, то Россия будет участвовать в работе ПАСЕ. При этом он назвал лишение права голоса российской делегации не соответствующим этим принципам.

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — сказал Володин.



Председатель Госдумы считает, что «хорошей» альтернативой ПАСЕ является совещание спикеров парламентов стран Евразии.



Напомним, что российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В феврале этого года Госдума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ членский взнос за 2018 год. Генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд на днях заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году из-за неуплаты взносов.