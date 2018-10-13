Уфимская «Агидель» дома проиграла СКИФу
Уфимская «Агидель» провела первый домашний матч из трех против нижегородской команды СКИФ в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.
Счет открыла Полина Болгарева на 5 минуте, выведя вперед гостей. Уфимки сравняли счет с помощью большинства на 10 минуте, автором шайбы стала Николь Чупкова — 1:1.
Во втором периоде счет не изменился. А в третьем уфимская команда вышла вперед на 44 минуте после точного броска Алены Зубковой.
Но СКИФ через пять минут отыгрался, а спустя еще четыре минуты вышел вперед, и сохранил победный результат — 3:2.СпортХоккей Башкортостан
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