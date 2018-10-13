Уфимская «Агидель» дома проиграла СКИФу

Уфимская «Агидель» провела первый домашний матч из трех против нижегородской команды СКИФ в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.

Счет открыла Полина Болгарева на 5 минуте, выведя вперед гостей. Уфимки сравняли счет с помощью большинства на 10 минуте, автором шайбы стала Николь Чупкова — 1:1.

Во втором периоде счет не изменился. А в третьем уфимская команда вышла вперед на 44 минуте после точного броска Алены Зубковой.

Но СКИФ через пять минут отыгрался, а спустя еще четыре минуты вышел вперед, и сохранил победный результат — 3:2.