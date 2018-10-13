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В Татарстане водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу пешехода

13:10, 13.10.2018
В Татарстане водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу пешехода

В Черемшанском районе Татарстана водитель ВАЗ-21108 сбил пешехода. Последний скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ДТП произошло в 4 утра сегодня, 13 октября, на дороге Кузайкино – Нурлат. Как передает МВД по РТ, водитель не выбрал необходимую скорость, обеспечивающую контроль за движением автомобиля. При этом пешеход без светоотражающих элементов выбежал на проезжую часть.

В результате водитель 1990 года рождения получил ушиб мягких тканей лица левого бедра. Мужчину доставили в Черемшанскую ЦРБ, но от госпитализации он отказался. Отмечается, что погибший был 1994 года рождения.

Происшествия Татарстан
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