В Татарстане водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу пешехода

В Черемшанском районе Татарстана водитель ВАЗ-21108 сбил пешехода. Последний скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



ДТП произошло в 4 утра сегодня, 13 октября, на дороге Кузайкино – Нурлат. Как передает МВД по РТ, водитель не выбрал необходимую скорость, обеспечивающую контроль за движением автомобиля. При этом пешеход без светоотражающих элементов выбежал на проезжую часть.

В результате водитель 1990 года рождения получил ушиб мягких тканей лица левого бедра. Мужчину доставили в Черемшанскую ЦРБ, но от госпитализации он отказался. Отмечается, что погибший был 1994 года рождения.