Суд арестовал Александра Протасовицкого по делу о драке с участием Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы арестовал Александра Протасовицкого по делу о драке с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Представитель суда уточнил, что Протасовицкий будет находится под стражей до 8 декабря. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2. ст. 213 УК России («Хулиганство»), передает ТАСС.

Нападающий «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела и обвиняются в нанесении увечий и хулиганстве. Накануне суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.



В уголовном деле речь идет о двух драках с участием спортсменов, которые произошли утром 8 октября в Москве. В одной из них пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Во втором случае досталось чиновнику Минпромторга РФ Денису Паку и гендиректору «НАМИ» Сергею Гайсину.