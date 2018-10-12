Жена Мамаева удалилась из инстаграма, ей присылали угрозы

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Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, удалила свой аккаунт в инстаграме. Вчера она заявляла, что ее шантажируют и угрожают ее мужу.

Неизвестный пользователь требовал с Аланы денег, угрожая опубликовать информацию личного характера, в случае отказа платить. Помимо этого, в переписке были угрозы в адрес ее мужа, который ранее был задержан до 8 декабря.

«Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился», — написал угрожавший.



Чуть позже Алана Мамаева с другой инстаграм-странички сообщила, что ее аккаунт был взломан злоумышленниками.

— Не знаю, что случилось, но мою страницу взломали, так что обращаюсь к вам с этой. Так что всё, что там будет публиковаться, это не моё. Видимо, угрозы шантажистов пришли в действие, — рассказала девушка в коротком видео-обращении.



Напомним, муж Аланы Павел Мамаев был арестован Тверским судом Москвы на 2 месяца, подозреваемого в хулиганстве.