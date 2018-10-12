Алексей Тертышный назначен ИО главного тренера «Трактора»

Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора», сообщает пресс-служба челябинцев.

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал решение руководства:



— У нас есть положительный опыт, когда пост главного тренера был доверен молодому наставнику, Анвару Гатиятулину, и за два с половиной сезона, оказывая ему всестороннюю поддержку, удалось достичь вполне серьезных результатов.



Поэтому в сложившемся переходном моменте считаем возможным поручить исполнение обязанностей главного тренера «Трактора» Алексею Тертышному. Алексей Викторович работал с молодежными командами, был главным тренером в Высшей хоккейной лиге и ассистентом нескольких главных тренеров в КХЛ. И что совсем немаловажно — он из известной челябинской хоккейной диаспоры, поэтому и отношение к вопросу у него будет самое серьезное.



Эти изменения в тренерском штабе ни в коем случае не отменяют задачи, поставленной перед «Трактором» президентом клуба Борисом Дубровским на сезон. По-прежнему обязателен выход в плей-офф и дальнейшее прохождение в кубковой сетке. Алексею Тертышному обозначены определенные сроки, в которые турнирная ситуация должна измениться к лучшему. Он эти условия принял, — пояснил функционер.