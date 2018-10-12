В Удмуртии за 9 месяцев зафиксирован рост числа преступлений

Количество преступлений на территории Удмуртии по итогам первых 9 месяцев увеличилось на 7,3%.

Всего было зарегистрировано 19 086 фактов нарушения закона. В целом по республике сократилось количество убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбойных нападений. При этом наблюдается рост совершенных грабежей, краж имущества, неправомерного завладения автомототранспортом. Также увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Раскрываемость преступлений незначительно сократилась и составила 59,6%. За аналогичный период прошлого года сумма составляла 60,5%, рассказали в республиканской прокуратуре.

Напомним, ранее аналитики зафиксировали резкий рост социальной напряженности среди россиян.