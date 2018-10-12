Власти Татарстана модернизируют свои сайты за 9 млн рублей

Министерство информатизации и связи РТ разместило два тендера на модернизацию официального сайта и создание информационной системы «Бесплатная юридическая помощь».

Обе закупки обойдутся бюджету РТ в 9 млн рублей. 4 млн рублей — на «Официальный портал Республики Татарстан», остальное — на создание нового сайта юридической помощи. Систему должны создать уже в декабре этого года. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Напомним, в конце августа портал «Официальный Татарстан» перешел на свободную лицензию.