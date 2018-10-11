Алексей Потапов: «Хочется забивать больше, чтобы от каждого броска по нашим воротам не сжималось сердце»

Автор единственной шайбы в матче казанского «Ак Барса» с московским «Спартаком» Алексей Потапов рассказал о сложностях матча, а так же оценил конкуренцию в Восточной конференции КХЛ.

– Была непростая игра, у соперника было достаточно моментов. Надо отдать должное Эмилю Гарипову. Из этой игры надо скорее сделать выводы, чем радоваться.

– Сложнее было до заброшенной шайбы или после?

– Честно говоря, я думал, что её не засчитают. Показалось, что там было положение вне игры. Это никак не повлияло на ход матча, просто мы стали играть по счёту, хотя надо было больше создавать моментов, чтобы увеличить разницу в счёте.

– В последних трёх матчах забросили всего четыре шайбы, но два раза сыграли «на ноль».



– Главное, что два очка привозим, это основное. Разве что в Ярославле не смогли зацепиться, но в целом я считаю, хороший выезд был. Конечно, хочется забивать больше, чтобы от каждого броска по нашим воротам не сжималось сердце, но главное, что берём два очка. Особенно учитывая турнирную таблицу на Востоке — так не пойми что происходит.

– Вас не шокирует «Автомобилист»?

– Молодцы, я рад за них, наконец-то всё сместилось на Восток. Только рад, что очень интересное распределение команд: одно поражение, и ты слетаешь с третьего места на шестое. Не будет такого, что у одной команды 130 очков, а у другой 60, и обе — в плей-офф

– На ваш взгляд, Гарипову важно было сегодня сыграть «на ноль»?

– Зная его, я думаю, что он очень рад победе. А остальное второстепенно, не думаю, что он об этом задумывается.

– Для команды лучше 5:4 или 1:0?



– Для болельщиков, может быть, 5:4, для нас 1:0, учитывая что для нас на первом плане оборона, — передает слова Потапова корреспондент «Реального времени».