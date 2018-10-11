Дмитрий Юдин: «Я год в «Спартаке» играл, знал все их секреты»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин после победы над «Спартаком» (1:0) заявил, что знал все сильные и слабые стороны бывшей команды, а так же отметил игру партнера по команде Андрея Педана:

— Какие впечатления после игры с бывшей командой?

— Был маленький мандраж перед игрой. Спасибо партнерам за то, что помогли. Очень хотелось выиграть.

— Для вас интереснее побеждать со счетом 1:0 или 7:6?

— Самое главное — мы не пропустили и забили на один гол больше. Чем меньше пропущенных шайб — тем лучше.

— «Спартак» вас чем-то удивил сегодня?

— Ничем не удивил, я отыграл там неплохой год. Спасибо бывшим партнерам, там отличный коллектив. Мы с ними на связи, так что я знаю все их секреты.

— Две игры подряд «на ноль». В чем секрет?

— Ну вон посмотрите, у нас Педан есть (Андрей проходит мимо). Это он на себя все берет, никого к воротам не пускает, — с улыбкой ответил хоккеист.