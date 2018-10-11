Владимир Ткачев: «Меня разговоры об НХЛ не отвлекают, я нацелен играть здесь»

— Такой счет, 1:0. Конечно, моментов было много у обеих команд. Вратарь у нас здорово сыграл — были моменты, где он прям вытащил команду. Мы свои шансы не реализовали, хотя должны были забивать. В принципе большой объем работы был проделан. Старались, ложились под шайбу. Победа есть победа.

— В трех матчах у команды всего четыре заброшенных шайбы. Вас как нападающего это коробит?

— Главное — что у нас есть моменты. А то, что шайба не заходит… Думаю, удача скоро повернется к нам лицом.

— У вас был момент, после которого очень эмоционально отреагировали.

— Надо было самого себя взбодрить, это злость на самого себя была просто. Наше звено сильно хочет забить, и игра нашей тройки мне понравилась: держали шайбу в чужой зоне, старались, бились, показали хорошие скорости, были выходы два в один.

— Вас отправляют в НХЛ. Скауты приезжают...

Не знаю, как это может влиять на игру. Это всего лишь разговоры. Я в Казани, никаких действий пока нет. Я нацелен на игру здесь, — цитирует форварда корреспондент «Реального вемени».



