Зинэтула Билялетдинов: «Конечно, одной шайбы мало, но не получается пока забить»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги победного матча со «Спартаком» (1:0), а так же поделился мыслями по поводу игры голкипера Эмиля Гарипова и нападающего Владимира Ткачева:

— Игра была неплохая, обе команды хорошо двигались, создавали момент. У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Конечно, одной шайбы мало, но не получается пока забить. Будем делать акцент на этом и поправлять свою работу в этом плане.

— Насколько важно было для Эмиля Гарипова сыграть на ноль?

— Я думаю, играть на ноль ­­— это хорошо и для него, и для команды.

— Владимир Ткачев не реализовал момент из убойной позиции. С чем связано, что он так долго не может забить?

— Этот вопрос нужно задавать не мне, а игроку, будет правильнее. Он работает, трудится, но не получается. Подойдите к игроку и спросите, такая возможность есть, я же утром уже об этом говорил, — приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».