Из-за аварии «Союза» Роскосмос потерял около $100 млн — эксперт

Из-за аварии ракеты-носителя «Союз МС-10» Роскосмос потерял около $100 млн. Такое мнение высказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев «исходя из рыночной стоимости доставки экипажа на МКС и стоимости запуска ракеты-носителя».

По его словам, примерная цепь событий при аварии: аварийное отключение двигателя второй ступени, далее — баллистический полёт по аварийной циклограмме, пишет News.ru.

«Далее всё зависело от того, куда космонавты приземлятся и как сработает парашютная система спускаемой капсулы», — пояснил Моисеев.

Напомним, что сегодня во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла «авария носителя». Позже выяснилось, что двигатели второй ступени не включились из-за неполадок. Экипаж корабля в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга приземлился в Казахстане. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело.