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В Казани суд продлил арест пятерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

20:56, 05.10.2018
В Казани суд продлил арест пятерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил срок содержания под стражей пятерым жителям Республики Татарстан, которых обвиняют в причастности к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации).

Жителям Татарстана предъявлено обвинение в том, что в период с ноября 2013 года по октябрь 2017 года на территории Лениногорского и Альметьевского районов РТ они организовали проведение и непосредственно принимали участие в нелегальных агитационных собраниях в интересах «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что в апреле казанский суд арестовал 13 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Происшествия Татарстан
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