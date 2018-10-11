Дольщице ЖК «МЧС» не отдают квартиру в сданном доме

В нашу редакцию обратился представитель дольщицы 1-го дома ЖК «МЧС» Валентины Гринкевич. По его словам, несмотря на то что дом был сдан еще в январе, руководство компании «ФОН» до сих пор не передало Гринкевич квартиру, акт приема-передачи и все, что необходимо для регистрации права собственности.

«Договор полностью оплачен, в том числе дополнительный метраж, который они нам предоставили по техзамерам. Был первый суд по компенсации морального ущерба. Сейчас состоялся второй суд, по которому тоже вынесено решение обязать застройщика передать квартиру и соответствующие документы для регистрации», — говорит сын дольщицы Александр Гринкевич.

По его словам, в неофициальной беседе руководство «ФОНа» просит у дольщицы деньги — от 90 до 135 тыс. рублей. На вопрос о том, не идет ли речь о покупке кладовки, он пояснил, что застройщик и вправду настойчиво предлагает приобрести кладовку, хотя документальной договоренности с Гринкевич о такой покупке не было.

В картотеке Ново-Савиновского райсуда мы действительно нашли иск Валентины Гринкевич к «ФОНу», который в июле этого года был частично удовлетворен. Второй иск в Советском суде был удовлетворен полностью — суд вынес решение передать дольщице квартиру по актам приема-передачи и представить документы для регистрации.