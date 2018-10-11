Полиция задержала Кокорина-младшего

Полиция задержала младшего брата Александра Кокорина — 19-летнего Кирилла, после дачи показаний. Об этом сообщает столичный главк МВД.

— Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, — говорится в сообщении ведомства.

Также установлены личности всех участников дела о нападении, с ними на данный момент проводят следственные действия.

Напомним, ранее футболисты Кокорин и Мамаев были задержаны на двое суток по уголовному делу о хулиганстве. Они уже признали свою вину по совершенным избиениям людей. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.