Фондовый рынок США рухнул на закрытии торгов

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким падением на фоне роста доходности US Treasuries. Это крупнейшее падение с февраля 2018 года.



Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 800 пунктов. Для Standard & Poor's 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite — с начала года. При этом доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 1,8 б.п. — до 3,2%. Показатель держится на максимальном уровне с 2011 года.

«Думаю, что непосредственным поводом стали процентные ставки. Когда ставки так сильно растут, реакция неизбежно последует. Ставки доходности US Treasuries лежат в основе всех финансовых активов, и когда они повышаются, последствия ощущаются повсеместно», — приводит «Интерфакс» слова главного инвестиционного директора Commonwealth Financial Network Брэда Макмиллана.



Особенно резкое снижение наблюдалось в высокотехнологичном секторе — бумаги Amazon подешевели на 6,2%, Netflix — на 8,4%, Facebook — на 4,1%, Alphabet — на 4,6%, Microsoft -на 5,4%.