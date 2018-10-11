На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе погиб рабочий

Следователи проводят проверку по факту смерти рабочего на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе.

По предварительным данным, в среду, 10 октября, один из сотрудников подрядной организации при проведении очистительных работ внутри цистерны установки по переработке дизельного топлива почувствовал недомогание и потерял сознание.

После чего трое коллег решили проверить состояние мужчины, но также потеряли сознание. В итоге пострадавшим оказали помощь прибывшие медики. Один рабочий скончался, трое были доставлены в больницу с признаками химического отравления.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установление причины смерти погибшего, в ближайшее время будет проведено химико-токсикологическое исследование пострадавших.

Напомним, сегодня в больнице скончался третий пострадавший при взрыве на пороховом заводе в Перми.